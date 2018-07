Ana Khouri expõe suas joias em NY

Ana Khouri ganha destaque no cenário de arte internacional. A joalheira brasileira, radicada em Nova Iorque, foi convidada para expor o seu trabalho em uma mostra individual na prestigiosa casa de leilões Phillips New York, localizada na Madison Avenue, em setembro.

As joias de Ana já tem sido visto em algumas celebridades internacionais, como Lady Gaga, Charlize Theron, Scarlett Johansson, entre outras.

A galeria nova-iorquina selecionou 40 peças de alta joalheria – que estarão expostas no primeiro andar – em formato de obras de arte. As peças escolhidas na curadoria são uma mistura do trabalho que Ana realizou nos últimos, somados a novos projetos nos quais ela está atualmente preparando para a sua apresentação anual em Paris. Além de algumas produções exclusivas para Phillips.

Ana Khouri

Foto: Janete Longo/ Estadão