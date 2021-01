Ana Demartini e Luiza D’Ippolito abrem espaço no sul da Bahia

Ante a paixão em comum pelo sul da Bahia, as paulistanas Ana Demartini e Luiza Esteves D’Ippolito decidiram abrir uma multimarcas, a Ouriço, localizada dentro do condomínio Outeiro das Brisas – entre Trancoso e Caraíva. “Esse espaço tem nossa curadoria sobre a criatividade brasileira”, diz Ana. “São trabalhos de artistas locais, peças feitas por ceramistas, artesãos, artistas, herboristas, tecelãs e bordadeiras,” emenda Luiza. À venda também peças de marcas como Le Soleil d’Été, Júlia Gastin, Oyo e Bordadeiras do Curtume.