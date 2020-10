Ana Claudia Michels fala sobre pandemia e prova de residência médica

Recém formada em medicina, Ana Claudia Michels imaginou que passaria este ano se dividindo entre plantões e levando e buscando os filhos na escola. Por causa da pandemia, veio a mudança de planos. Agora a top está focada na sua preparação para as provas de residência em clínica médica no fim do ano. “É uma fase bem difícil para todo mundo, em diferentes proporções. Acho que mais na frente a gente vai sentir falta dessa convivência maior com a família e eu consegui segurar bem as pontas”, conta.