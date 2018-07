Ana Carolina lança site e tour voltados para arte e cultura

Editora sênior de cultura e lifestyle da Vogue Brasil durante seis anos, Ana Carolina Ralston agora alça voo solo. Coloca no ar, na próxima semana, site que leva seu nome – no qual vai dar dicas de arte, literatura e gastronomia, abrangendo o universo de cultura e comportamento.

A ideia da jornalista e curadora, no entanto, vai além da produção de conteúdo para plataformas digitais. Depois de pilotar visitas guiadas e master classes em Basel e Miami, e durante a semana de alta costura de Paris, a curadora vai trazer esse conceito para o Brasil, levando grupos às principais galerias e instituições de arte do País e de fora.

“Senti que existia uma vontade das pessoas de entender com mais profundidade a arte e seus movimentos e tendências. A ideia é aproximar o público desse universo, de forma digital, por meio do site e das mídias sociais. E, pessoalmente, com cursos e master classes”, explica.