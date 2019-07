Amor por si mesmo

Gabriela Rodrigues, a Gabu, abriu seu Espaço Yoginisi na casa onde sua avó paterna tinha morado a maior parte da vida. No final da vida da avó, Gabu a levou para morar lá novamente, por achar importante se resgatar a própria vida antes de partir. “Ela fez a passagem há três anos”, conta. O local começou com aulas de yoga e meditação, e acabou expandindo para diversos tratamentos holísticos. A própria Gabu estudou desde o kardecismo ao xamanismo – “com o qual eu me conectei sem uso de nada”, frisa ela, que se formou em publicidade e atuou na área. Ela alerta para a necessidade de as pessoas atentarem para si mesmas: “Sem isso, vão continuar adoecendo, no corpo e na mente. Estamos em um momento importante de transição para passarmos a olhar para nós mesmos. Espero que as pessoas sejam tocadas por esse chamado. Para elas próprias.”