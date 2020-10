Amir Slama conta que a quarentena acelerou um processo que já estava em curso. “Depois de 30 anos com minha loja na Oscar Freire e cansado da relação com a proprietária, resolvi fechar”, diz o estilista, assegurando que vai abrir, ainda esse ano, um novo espaço, também nos Jardins. “O local será ainda maior, mais iluminado, onde além da loja e do meu ateliê, terei um… Café Slama”.