Amigos lançam primeira loja da Super Suíte Seventy Seven

Amigos de longa data, Rodrigo Trussardi e Sergio Amaral Santos agora são sócios. Abrem, terça-feira, na Gabriel Monteiro da Silva, a primeira loja da Super Suíte Seventy Seven – marca que Rodrigo fundou em 2005, em NY, cidade onde morou por 12 anos. “Já tenho a marca há anos, mas como morava fora só distribuía pelas multimarcas. Com a adesão de Sergio ao negócio, mais o resultado das últimas eleições, me apressei em abrir loja própria”, conta. “A entrada dele me trouxe nova energia”, admite Rodrigo, que se define como o lado criativo do business. Já o amigo toca a parte administrativa. “Ele vem do ramo imobiliário.”