Lula e Janja se casam em buffet secreto de São Paulo

O casamento entre o ex-presidente Lula e Janja acontece em um espaço na Avenida Morumbi, exatamente na frente de uma igreja universal. O vazamento de um endereço errado ( as primeiras informações falavam que o casamento aconteceria em um buffet da Vila Olímpia) confundiu os próprios funcionários do espaço “Eu também achei que ia trabalhar no casamento do Lula, mas aqui vai ser só um evento corporativo”, falou um decepcionado garçom.

Primeiros

Os primeiros convidados começaram a chegar por volta das 18h15. Muitos vestindo detalhes em vermelho.

Fiel

Mesmo fora da chefia de comunicação da campanha do PT, Franklin Martins foi um dos primeiros convidados a chegar ao buffet.

Pela saída

Marco Aurélio de Carvalho chegou logo depois de Franklin Martins. O carro em que estava entrou pela saída do buffet.

Protesto

Antes mesmo das 19h, pequeno grupo já começa a se manifestar contra o ex-presidente na porta do buffet com gritos de ladrão e safado.

Geraldo

O ex-governador Geraldo Alckmin e vice na chapa petista chegou às 18h50. Marta Suplicy chegou logo depois, em um vestido vermelho.

O noivo

Lula chegou com boa antecedência, às 18h25.

Lembra dele?

Para surpresa geral, o ex-senador Lindberg Farias está entre os presentes.

Confiscados

Os celulares de todos os convidados estão sendo retidos na entrada do casamento. Eles estão sendo guardados em uma chapelaria.

Habemus padre

Dom Angélico Sândalo Bernardino, o bispo de Blumenau que vai celebrar a cerimônia, já chegou.

Dilma

A ex-presidente Dilma Rousseff também está no casamento. Do lado de fora, fica a curiosidade de como será o encontro dela com a Marta Suplicy.

Haddad

O ex-prefeito de São Paulo já está no local; assim como o ex-governador do Maranhão Flávio Dino.

Gilberto Gil e Duda Beat

Por volta das 19h20, artistas começaram a chegar: além de Gil e Duda, o humorista e apresentador Paulo Vieira está entre os convidados. Ele foi tietado na entrada. Daniela Mercury também já está lá.

Organização

Os detalhes do casamento foram decididos em 15 reuniões – com a presença da Janja. Ela acompanhou de perto os preparativos para a festa.

Bolo

O bolo da festa é branco e tem quatro andares.

Freixo

Marcelo Freixo faz o “L” de Lula na entrada do buffet.

A Noiva

Janja chegou às 19h28.

Aí, Brasil

O ex-BBB Gil do Vigor brilhou na entrada do casamento. Ele parou para atender fotógrafos e sorriu para jornalistas. Um dos mais festejados até agora.

Qualicorp

José Seripieri Júnior, fundador e ex-presidente da Qualicorp, está no casamento.

Espera

Os convidados que chegaram por volta das 19h40 estão tendo que aguardar na porta. Isso porque a noiva está entrando (com 40 minutos regulamentares de atraso).

Tranquilidade

O pequeno grupo que xingou o ex-presidente na frente do buffet já foi embora. A porta do casamento segue tranquila.

Casou!

Lula e Janja casaram por volta das 20h08. Alguns gritos e aplausos puderam ser ouvidos do lado de fora.

Não teve

Na hora do sim não teve “fora Bolsonaro” , mas gritos de “olê, olê, olá, Lula, Lula”.

A 1ª foto da noiva

Foi embora

Fernando Morais, jornalista e biógrafo do presidente, não ficou para festa. Ainda com sequelas de Covid-19, saiu tão logo a cerimônia terminou. “A cerimônia foi bonita e os dois se emocionaram”, disse enquanto esperava o táxi. “Estou saindo mais cedo porque tenho que tomar oxigênio com regularidade – ainda por causa da maldita Covid”, completou.

Morais disse que o casamento estará no volume dois da biografia do presidente. Na saída do casamento, ele foi confundido com o padre que celebrou o matrimônio. Aliás, segundo Morais o padre que celebrou a missa falou de guerra, fome e frio. Mas que a união dos dois (Lula e Janja) era uma forma de resistência ao que existe de ruim. Sem encontrar um táxi, Morais precisou da ajuda de um jornalista para chamar um Uber.