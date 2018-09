Amigas lançam marca de joias feitas com mármore

Amigas de longa data, as brasilienses Luciana Abrahão Narciso e Yasmim Passos acabam de lançar a neomarca de joias Luciana & Yasmim, com um material um tanto inusitado: o mármore. “A pedra é muito difícil de ser lapidada, por se tratar de uma rocha porosa, exigindo técnica e manuseio especial”, explica Luciana. A dupla se inspirou em obras de arte e arquitetura para compor a primeira coleção, que pode ser encontrada no site da marca. “O mármore traz a sensação de nobreza e eternidade. Nossa intenção é que as nossas peças passem de geração em geração, assim como as obras que nos inspiraram”, explica Yasmin.