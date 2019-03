Amigas lançam “desprograma feminino”

Amigas de longa data, Roberta Morelli, Andrea Derani e Carolina Bruchilari se debruçaram sobre as questões femininas para criar a Rara, marca que promove experiências criativas para mulheres. O trio juntou a paixão de cada uma – moda, arte e autoconhecimento – para criar o Desprograma para Mulheres. É um título que já diz tudo: trata-se de “desprogramar tudo o que bloqueia a essência das mulheres”, conta Roberta. A jornada proposta dura sete semanas e as participantes são convidadas a viver uma experiência sensorial elaborada por conteúdos de arte e moda. A intenção é que as mulheres entrem em contato com questões profundas, intensas que, muitas vezes, não são fáceis acessar. “Não é terapia, nem personal stylist”, esclarece Roberta. “É uma experiência para promover a conexão entre a essência feminina e sua expressão, neste caso, através da moda autoral”, completa.