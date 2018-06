Amigas lançam canal de automaquiagem para deficientes visuais

Amigas de infância, Thais Frota e Themis Briand fundaram o canal Beleza Para Todos – que ensina deficientes visuais a se automaquiarem – no YouTube. “Thais tem amaurose congênita de Leber, uma doença que leva à perda progressiva da visão”, conta Themis. Thais nunca tinha se interessado por maquiagem. Um dia, em uma viagem, estava com baixa autoestima e pediu que a amiga a maquiasse. “O resultado ficou incrível, o noivo dela amou e a incentivou a sair sempre maquiada”, conta Themis. Thaís foi atrás de cursos específicos e tutoriais na internet, sem sucesso. “Foi quando veio me pedir ajuda.” Themis cobriu os olhos e começou a se automaquiar. “Deu certo e ensinei a Thais, que também conseguiu. Foi aí que começou o canal.” Hoje, a dupla, que mora em Fortaleza, tem recebido um feedback positivo de outras mulheres que também conseguiram aplicar as técnicas. “É muito gratificante saber que esses vídeos têm ajudado as deficientes visuais a se sentirem mais bonitas, empoderadas e com melhora da autoestima”, comemora Themis.