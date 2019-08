Amigas apostam em marca de bolsas de acrílico

As amigas Victoria Beukers e Beatriz Carvalho sentiam falta de acessórios inusitados no mercado de moda brasileiro. Formadas em administração e publicidade, respectivamente, as duas se uniram para criar a Estilé – marca de bolsas feitas em acrílico. “A ideia era fazer algo fun e cool, tudo junto e misturado”, conta Beatriz. “Foi aí que surgiu o acrílico na nossa vida. Ele viabiliza a criação irrestrita, além da possibilidade de brincar com diversos formatos, texturas e tamanhos”, complementa Victoria. “Não seguimos tendência e também não sabemos ser discretas, seguimos quase sempre a filosofia do ‘More is More’.” Elas também lembram que, por serem duráveis, suas peças se enquadram no princípio do slow-fashion.