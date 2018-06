Amigas abrem salão inspirado nos bares de beleza de NY

Foi depois de uma viagem à NY que as amigas Deborah Paulino e Gisela Prochaska decidiram abrir o Stylebar – um salão para “mulheres com pouco tempo disponível”, nos Jardins. No menu, a grande aposta da dupla é o combo “Pronta para Sair”, que conta com escova, maquiagem e unha. “Em menos de uma hora e meia as clientes estão liberadas para seus compromissos”, explica Gisela que, ao lado da sócia, selecionou bons rótulos de vinhos para as moças degustarem enquanto não ficam prontas. “Além dos serviços, temos nossa própria linha de produtos, desenvolvida pelo Laboratório Farmaervas.” Elas pretendem abrir uma segunda unidade ainda esse ano e estudam o modelo de franquias. “Tudo nos moldes dos salões nova-iorquinos.”