Foi lançado, há 30 dias, o aplicativo de game show diário Quize – operado por Gabriel Slezynger, Daniel Wurzmann e Felipe Syaub Mellão – com transmissão ao vivo. Trata-se do primeiro na América Latina. Quem acertar todas as questões recebe cartão pré-pago para usufruir o prêmio.

Leia mais notas na coluna:

+ Alckmin fala a grupo de empresários reunidos por Abílio Diniz

+ Bolsonaro não retruca declaração de general