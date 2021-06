Ambientalistas enviam carta a senadores para barrar estrada no Parque das Cataratas do Iguaçu

Em alerta, entidades ambientais, da Rede ProUC, enviaram carta ao senadores Álvaro Dias, Flávio Arns, Oriovisto Guimarães e ao governador Ratinho Junior, do Paraná, cobrando posicionamento em relação ao PL 984 que autoriza a reabertura de uma estrada no parque das Cataratas do Iguaçu.

Criando a categoria de Estrada-Parque em unidades de conservação, há um regime de urgência prestes a ser votado na Câmara. Ambientalistas fazem ainda mobilização nas redes contra o PL do deputado Vermelho, do PSD.

Laços

Vencedor da licitação para explorar por 30 anos o Zoológico, o consórcio Reserva Paulista deve absorver parte da mão de obra especializada que trabalha no parque atualmente.

Ouvidos

Solicitação de policiamento, má qualidade do atendimento e morte em decorrência de intervenção policial estão no topo dos problemas apontados no relatório do ano de 2020 produzido pela ouvidoria das polícias do Estado de SP.

Segundo o órgão, houve aumento significativo na solicitação de policiamento em comparação com 2019.

Ouvidos 2

Já a morte em decorrência de intervenção policial teve pequena diminuição no comparativo entre os dois anos: foram 599 ano passado contra 743 em 2019.

Vozes da natureza…

A voz de Emicida pode ser ouvida no Museu da Imigração. O rapper narra texto que sai de dentro do tronco de uma figueira centenária localizada na antiga Hospedaria de Imigrantes do Brás.

Leandro Karnal também faz parte dos autores e artistas que leem alguns dos textos da instalação, idealizada pelo projeto Raiz.

…e da cabeça

A Sextante se prepara para lançar em agosto o livro A Voz na Sua Cabeça, do psicólogo americano Ethan Kross. O título se tornou um best-seller por dar dicas de como usar a nosso favor as conversas que temos com nós mesmos.

Planta, que dá

O Instituto Semeia, de Pedro Passos, realiza, nos dias 9 e 10, o evento Parques do Brasil 2021. Terá participação de Rubens Ricupero e Renato Casagrande, além de outras lideranças.