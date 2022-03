Ambientalistas cobram da Secretaria do Meio Ambiente criação de diretoria de Biodiversidade

Ambientalistas históricos de São Paulo, entre eles Fabio Feldman e José Pedro Costa, vêm cobrando há tempos do secretário Marcos Penido decisões em defesa da biodiversidade paulista que, por vários fatores, vêm sendo ignoradas pela Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente (Sima).

A começar pela criação de uma diretoria de Biodiversidade, cujo custo mensal, segundo alegam, seria bastante baixo.

Na avaliação desse grupo, algumas áreas protegidas (que no total somam 20% do território do Estado), estão vulneráveis – e parte do governo tem permitido que a criação de novos parques seja obstruída. “Essa postura vai custar caro aos tucanos nas eleições de outubro”, avisa Feldman.

Segue o prato

Doria vai prorrogar até 31 de julho a gratuidade do Bom Prato. A medida foi adotada no início da crise sanitária da covid-19, quando um dos impactos da pandemia foi o risco da insegurança alimentar das populações vulneráveis em todo o Estado.

Das 65 milhões de refeições servidas desde então, 1,4 milhão foram gratuitas.

Máscara sim

Em nota na qual recomenda que pacientes com câncer continuem normalmente a usar máscaras, o dr. Paulo Hoff, da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, cauteloso, faz um pedido: “Que Estados e municípios monitorem continuamente as taxas de contágio” a fim de “rever políticas públicas de saúde, sempre que necessário”.