Ambientalista pede a Doria urgência na solução para invasão na Jureia

Sobrando tato?

José Pedro de Oliveira Costa resolveu entrar na polêmica sobre casas irregulares construídas na Jureia porque uma delas não foi destruída, conforme determinou a Fundação Florestal.

Como? Levou em mãos ontem, à Casa Civil, no Bandeirantes, carta pedindo a João Doria “urgência na solução para este grave precedente”.

Quem defende a Jureia com unhas, dentes e muita dedicação, desde os tempos do governo Montoro, está com nervos à flor da pele.

Com tato

A Fundação usou seu poder para pedir que a policia ambiental demolisse as três casas — o que foi parcialmente feito no dia 4 de julho. Uma, porém, foi mantida em pé.

Talvez porque a Policia Ambiental anteviu a ação da Defensoria Publica, que na sexta-feira, dia 12, obteve decisão judicial para que a terceira casa fosse preservada.

Inclusão

Pedro Guimarães, da Caixa, corrigiu o que ele chama de “erro histórico”. Determinou dobrar, para 2 mil pessoas, os contratados com deficiência física, que antes somavam 1,6% do efetivo.

Passaram para 4%.

Unha e cutícula

Mario Garnero recebe dia 12, na Brasilinvest, para almoço, o prefeito de Miami, Francis Suarez. O encontro faz parte de projeto de aprofundamento da relação entre a cidade americana e o Rio.

Bolsonaro deve recebê-lo, ao lado de Crivella, anunciando o que batizaram de ‘Cidades Gêmeas”

Politicamente correto

José Roberto Maluf completa o primeiro mês à frente da Fundação Padre Anchieta lançando hoje “chamamento público” com intenção de formar banco de talentos para a TV Cultura,

Na mira, para seleção, inclusão social, normas étnico-raciais e diferentes identidades de gênero.