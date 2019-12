Amazon diversifica e abre novo centro de distribuição em PE

O governador Paulo Câmara, de Pernambuco, reúne-se hoje em SP com o presidente da Amazon no Brasil, Alex Szapiro, e fecha acordo para a instalação, naquele Estado, do primeiro centro de e-commerce regional fora de São Paulo.

Será instalado no centro logístico Armazenna Suape, no município de Cabo de Santo Agostinho. Os valores do investimento não foram revelados — um procedimento normal para se manter o sigilo entre empresas de capital aberto.

A primeira operação física da empresa fora do mercado paulista é o primeiro passo da expansão da empresa americana em nível nacional. Com pouco mais de 3,2 mil empregados no Brasil, a Amazon tem no momento 122 vagas disponíveis.