Amanda Acosta interpreta quatro mulheres e os anseios da maternidade em peça online

As aventuras e anseios da maternidade são o tema para a peça Maternagem, estrelada por Amanda Acosta. A atriz interpreta quatro mulheres: uma adolescente YouTuber que sonha em ser mãe; uma senhora que criou os filhos sob rédeas curtas; uma mulher à beira da loucura por reprimir seus instintos e uma idosa bem-resolvida. “O objetivo do projeto é fazer com que as pessoas reflitam e debatam sobre o tema e questionem a sua realidade e a sociedade em que vivem”, conta Amanda. O espetáculo entra em cartaz a partir do dia 24 e pode ser visto pela página do YouTube do Teatro Morumbi Shopping.