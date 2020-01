Alta procura leva RenovaBR a criar turma extra para 2020

REUNIÃO DO RENOVA EM SP. FOTO: ESTADÃO

Rodrigo Cobra, diretor do processo seletivo do RenovaBR, surpreendeu-se com o número de inscritos online recebidos na turma extra da instituição encabeçada por Eduardo Mufarej. Na primeira hora, à meia-noite da quarta-feira, já eram 485 inscritos. Ao fim do dia, somavam 1.966. Hoje já são mais de 3 mil. As inscrições vão até 7 de fevereiro. As aulas começam em março.

…para a eleição

No ano passado foram 33 mil inscritos, dos quais 1.170 selecionados de 410 cidades se formaram – com pompa, na Sala São Paulo e presença de Luciano Huck. E devem concorrer nas eleições deste ano, em seus Estados.

Sem máscaras?

À coluna, Cobra contou que nesta turma extra não há orientação alguma sobre conduta dos alunos em eventos públicos. “No RenovaBR, o aluno é livre para se manifestar. A única orientação é respeito a opiniões divergentes”. Grupo de formandos posou para fotos com máscaras de Lula na última formatura.

O Renova já formou 133 lideranças políticas – das quais 17 foram eleitas em 2018. Somados, os alunos-candidatos daquele ano receberam mais de 4,5 milhões de votos.

Chegou ao fim?

Apesar da confirmação, pelo ministro Abraham Weintraub, do fim do contrato do MEC que mantém a TV Escola, a Acerp se empenha em virar o jogo. Gestora do canal público, a associação tenta viabilizar a TV com apoio de outros ministérios – como o da Mulher, Família e dos Direitos Humanos e o da Cidadania, que abriga a Cultura.

Já a Cinemateca em SP, que tem um dos maiores acervos cinematográficos do Brasil, teria seu funcionamento assegurado por Roberto Alvim.

Proibidos

Segundo números oficiais da Secretaria da Administração Presidiária, 9.493 itens ilegais – entre drogas e celulares – foram apreendidos nos presídios paulistas em 2019, contra 6.817 em 2018. Nas vistorias, foram encontradas 3.057 porções de drogas, contra 2.454 no ano anterior.

Janeiro pesado

O SPC Brasil e a Confederação dos Dirigentes Lojistas ouviram 813 consumidores e constataram: só 11% estão em condições de pagar as despesas típicas de início de ano – IPTU, IPVA e material escolar. E 26% afirmam ter economizado nas festas de fim de ano e guardado o 13.º salário.

Virtual

Mais de 25 obras estarão virtualmente na Avenida Paulista no aniversário de SP. Com o Virtual Street Art, aplicativo desenvolvido pela Dentsu e pela Japan House, o público poderá, por meio de realidade aumentada, visualizar com as obras na avenida. Na lista, trabalhos de artistas como Titi Freak, Zezão, Nando Zenari e Romolo, entre outros.

Enturmado

Majur, Drik Barbosa e Rael serão os convidados no show de Emicida no Lollapalooza. “Sempre que toco em festival penso em como elevar a experiência do público. E as participações ajudam nisso”, diz o rapper.

Do bem

A festa Réveillon dos Nativos que existe há 4 anos em Trancoso arrecadou R$ 259 mil para o Instituto Trancoso, que atende mais 430 alunos. Organizado por Fernando Droghetti e Leo Figueiredo, o evento começou com a intenção de reunir os amigos – e na última edição recebeu… 470 pessoas.