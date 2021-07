Mafalda gerou certa aglomeração, ontem, na hora do almoço, de pessoas com máscara – ela estava sem – fazendo fila para foto no Parque do Povo. A alpaca não conseguiu terminar seu passeio. Pertencente a uma italiana, amante confessa de animais, o bichinho já foi centro de uma reportagem do Domingo Espetacular na, TV Record. E para quem se interessar, ela tem insta: mafalda_alpaca.