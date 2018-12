Comparado aos demais ministérios, o Itamaraty vive um fim de governo agitado. Aloysio Nunes volta a Montevidéu semana que vem para mais discussões no Mercosul e em seguida vai a conferência no Marrocos. Equipes do MRE participam de reunião sobre clima na Polônia, com a equipe do Meio Ambiente.

De quebra, a chancelaria já cuida, em Brasília, da chegada de dezenas de representantes estrangeiros para a posse de Bolsonaro.

Por outro lado

Na outra ponta, com poucas exceções, a principal atividade dos ministérios é ajudar… a transição. Marcos Jorge, da Indústria, está de férias e Blairo Maggi, Agricultura, sem agendas.

Completando o cenário, há agendas com prazo de validade quase nulo. Édson Duarte, do Meio Ambiente, foi ontem para a Polônia defender no COP 24 as posições (atuais) do Brasil no combate ao aquecimento global. Carlos Marun, da SeGov, prepara visita a uma força-tarefa da Marinha… no Líbano. E duas funcionárias dos Direitos Humanos viajarão à Europa para “visitas técnicas” a instituições dessa área.

