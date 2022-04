Alok vai fazer residência de verão em uma das maiores casas noturnas de Ibiza

Alok já tem lugar marcado para passar o verão. O DJ foi convidado para ser DJ residente durante uma temporada da Hi Ibiza – clube na ilha espanhola. Ele é o primeiro brasileiro a estrear como atração principal fixa da balada, que já ganhou duas vezes o título de melhor casa noturna do mundo.

Ele se apresenta nas noites de segunda-feira nos meses de julho a setembro, a alta temporada do verão europeu e deve tocar para aproximadamente 5 mil pessoas por noite.

Alok tem números expressivos no Spotify. Já foi o artista brasileiro mais ouvido no exterior e também figura entre os mais escutados dentro do País.