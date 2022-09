Alok se apresenta com indígenas no rooftop da ONU, em Nova York

Dono de recordes como o de artista brasileiro mais escutado no Spotify, Alok quer usar a fama internacional para continuar divulgando algo que considera uma de suas “missões” na vida: chamar a atenção para os direitos dos povos originários. O DJ se apresenta hoje com artistas indígenas no rooftop da ONU, em Nova York. “Levar a sabedoria da floresta ao mundo faz parte não apenas dos meus objetivos artísticos, mas dos meus princípios como cidadão. O futuro pode ser tecnológico e sustentável, mas para isso precisamos ouvir a voz da floresta”, diz Alok.

Ele também vai integrar um painel sobre o assunto na semana da Assembleia Geral das Nações Unidas. Um dos temas do debate será a participação da indústria do entretenimento na ressignificação dos povos indígenas no imaginário da sociedade.

Um look diferente para cada canção

A cantora Becca Perret prepara uma série de lançamentos. Ela apresenta ao público o clipe da sua música inédita Vem Me Namorar, gravado no rooftop do Shopping Cidade Jardim, nesta sexta-feira. Em seguida, no dia 22, ela lança a canção Lindo Lago do Amor, releitura de Gonzaguinha, e por último sua versão de Num Corpo Só, de Maria Rita, que chega ao YouTube no dia 29. Em cada clipe ela veste um look diferente oferecido por uma loja do Cidade Jardim.

BALCÃO DO GIBA

MAXIXE. Tesouro guardado no sexto andar de um pequeno edifício na região central de SP, o restaurante Cora, do chef Pablo Inca, também tem coquetelaria de primeira. A carta, assinada por Gunter Sarfert, traz ótimas surpresas como o Maxixe Martini (gim, cachaça, jerez, vermute branco e salmora de picles de maxixe). Uma dica: fique na varanda com vista para o Minhocão. Na Rua Amaral Gurgel, 344.

SETEMBRO ETÍLICO. Que mês, amigos! Este fim de semana é o último da Negroni Week. Mas setembro segue sendo o mês do bourbon e também da cachaça. Vários bares da cidade estão com boas promoções.

BROOKLIN. Neste final de semana acontece o Brooklin Taste – com a participação de restaurantes da região. Na Praça Lions Monções.

BLOCO DE NOTAS

METAVERSO. Nos dias 19, 20 e 21 de outubro acontece a Fenalaw – congresso que abordará o metaverso e novas oportunidades para o mundo jurídico. O ministro do STF Luís Roberto Barroso e Patrícia Vanzolini, presidente da OAB-SP, são os responsáveis pela abertura do evento. No Centro de Convenções Frei Caneca.

LEGADO. Com assessoria do Instituto Phi, a família do ex-ministro da Justiça Márcio Thomaz Bastos acaba de lançar o Legado MTB, um projeto de doação de recursos para ONGs que atuam nas áreas de educação, justiça e acesso a direitos. O desejo da família é preservar a memória do ex-ministro, que faleceu em 2014.