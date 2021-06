Alok realiza minissérie documental com ativistas indígenas e lança seu primeiro álbum autoral

Alok está cheio de novos desafios. Com a produtora Maria Farinha Filmes, o DJ inicia filmagens de minissérie documental que percorre musicalmente a jornada dos ativistas indígenas dos povos Kariri-Xocó, Huni Kuin, Yawanawa e Guarani. A trilha musical resultará no seu primeiro álbum autoral. Além disso, acaba de ser nomeado embaixador da plataforma para investidores TC. “Vamos oferecer cursos e campanhas. “Acredito na transformação social acompanhada da transformação econômica. Faz tempo que me questiono sobre como tornar a educação financeira mais democrática e acessível”, disse à coluna.