Uma mulher foi escolhida para fazer o almoço em celebração ao aniversário do imperador Akihito, dia 5, na residência do cônsul-geral do Japão em SP, Yasushi Noguchi.

Trata-se de Telma Shiraishi, que dirige o restaurante Aizomê.

