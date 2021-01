Aline Weber segura Gloria – neta de Riccy Souza Aranha – no colo, na estreia da menina, de apenas 6 meses, como ‘modelo’ da Mixed, marca de roupas de sua avó materna. “Sob o tema Refúgio de Paz, essa foto traz a ideia de um lugar de sonho, de encontro com o bem estar e com os reais valores da vida, com a simplicidade e afeto”, explica Riccy, mirando em um 2021 mais leve.