Alice Kuerten – mãe do ex-tenista Guga Kuerten – promoveu plantio de árvores, em prol do Instituto que leva o nome de seu filho, no Ponta dos Ganchos Resort, em Florianópolis. A partir deste mês, o hotel encabeça ação socioambiental, na qual cada muda de árvore plantada será revertida em recursos para a ONG, que atua na educação infantil e o incentivo ao esporte.