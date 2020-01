Aliança, de Bolsonaro, já tem 130 mil adesões, diz deputado

Major Vitor Hugo, líder do governo Bolsonaro na Câmara, acredita que o Aliança pelo Brasil tem hoje em torno de 130 mil adesões – e que o trabalho é transformar os apoios “de boca” em assinaturas reconhecidas no TSE. São necessárias 492 mil.

Para dar agilidade, foi criado um grupo no WhatsApp com lideranças bolsonaristas em vários Estados e mais os advogados Karina Kufa e Ademar Gonzaga.

“Não tem tempo para reuniões. Então a gente vai se resolvendo e tirando dúvidas nos grupos”, conta o major, que está promovendo agendas em seu Estado, Goiás, para coletar assinaturas.

“Já tenho cerca de 6,5 mil”, contabiliza o líder, a quem Bolsonaro tem dado moral – ano passado visitou Goiás por seis vezes.

Calero avança em alianças

de olho na Prefeitura do Rio

Marcelo Calero está com a pré-candidatura a prefeito do Rio avançada. Recebeu acenos positivos da Rede e do Podemos. Com o núcleo político do Agora!, do qual faz parte, o deputado do Cidadania já começou a moldar o discurso, que deve ir além do tema da renovação política.

Brasileiros vão à ONU para o

Dia Mundial da Lembrança

Marcio Pitliuk, curador do Memorial do Holocausto, e Andor Stern, único brasileiro que viveu em Auschwitz, participam do Dia Mundial da Lembrança – que a ONU promove dia 27. O evento marca os 75 anos de libertação dos judeus daquele campo de concentração.

Emperrou

A Prefeitura de SP não sabe ainda quando lançará o edital de licitação para a ciclofaixa de lazer, suspensa desde agosto – quando o Bradesco Seguros encerrou a parceria. À coluna, a Secretaria de Transportes informou que está consolidando as sugestões obtidas na consulta pública recem-encerrada.

São 117 km de ciclofaixa de lazer aos domingos e feriados esperando por reativação. A promessa da gestão tucana é entregar, até o fim do ano, 173 km de ciclovias permanentes.

SP no Google

Vinicius Lummertz vai a Madri receber o Troféu Silvia Zorzanello, pela promoção turística de SP. A cerimônia será no dia 22, na Feira Internacional de Turismo. A capital paulista é o segundo destino mais buscado no mundo em 2020, diz pesquisa do Google.

Kanie West em SP em abril

Kanye West deve vir a SP em abril. A negociação entre Alex Allard e o rapper para trazê-lo no aniversário de São Paulo não foi pra frente porque, mesmo sem ele cobrar pela apresentação, o custo de produção seria muito alto.

Especialista

Jarbas Homem de Mello acaba de acertar com a TV Cultura para apresentar Talentos, reality de competição que vai escolher o melhor representante do teatro musical brasileiro. A previsão de estreia é para maio.