Aliados de Bolsonaro dizem que há negociação para o presidente ir para o Republicanos

Apesar do presidente do Republicanos, Marcos Pereira, negar que esteja negociando a ida de Bolsonaro e de seus filhos para o partido visando a eleição de 2022, aliados próximos do presidente da República admitem que a conversa está instalada.

À mesa 2

O problema é chegar a um consenso sobre qual seria a ascendência da família Bolsonaro sobre a máquina partidária. Afinal, o Republicanos tem caciques. Pesa a favor do partido a ligação com os evangélicos, pilar de mobilização do bolsonarismo.

Timing

Ontem pela manhã, antes de Kassio Nunes Marques rejeitar o pedido de impeachment de Alexandre de Moraes, três ministros do STF já diziam nos bastidores que era muito difícil a ação do senador Jorge Kajuru prosperar na Corte.

Marques, sorteado para ser relator do caso, não tinha requisitado parecer da PGR para andamento do caso.

Tropa de…

João Doria está entusiasmado com Tasso Jereissati representando o PSDB na CPI da Covid no Senado. A avaliação na ala “dorista” é que o protagonismo de Tasso reforça a narrativa de oposição do partido.

…choque

Ainda sobre a CPI, Mara Gabrilli aponta resolução do CNJ que permite sua realização de forma online. A senadora apresentou um projeto para firmar este entendimento.

Update

A Siemens conseguiu, depois de dois anos de testes no Galeão no Rio, aprovação da Anatel para implementar nos aeroportos do Brasil o AeroMACS. O sistema de conectividade de dados melhora a comunicação no espaço aéreo.

Girl power

Secretária de Segurança Urbana da Prefeitura de SP, a comandante Elza Paulina acaba de ser indicada, pela Embaixada dos EUA no Brasil, como Brazilian Women Making a Difference. De carreira, ela integra a GCM.

Roda indígena

Luiz Bolognesi, diretor de a Última Floresta, reúne três lideranças indígenas para bate-papo na próxima segunda: Davi Kopenawa, Sonia Guajajara e Ailton Krenak conversarão sobre o filme que estreia sábado, no É Tudo Verdade. A transmissão será pelo YouTube do Instituto Socioambiental (ISA).