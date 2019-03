Aliada de Doria e mulher de prefeito tucano será líder do PSDB na Alesp

A deputada da Alesp Carla Morando foi eleita por unanimidade, nesta terça-feira, a líder do PSDB na Casa.

Próxima do governador João Doria, a parlamentar esteve mais cedo no Palácio dos Bandeirantes, onde participou do anúncio de investimentos de R$ 10 bilhões da GM no Grande ABC.

Carla foi a deputada mais votada da região, com 69,7 mil votos.

A nova líder é casada com o prefeito de São Bernardo do Campo, o tucano Orlando Morando.

