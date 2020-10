Alexia Dechamps atuará em apresentação online da peça Dogville

Depois de quatro anos sem ter fins de semana livres por causa do teatro, Alexia Dechamps aproveita a pandemia para se engajar: “Estou muito em casa com minha cachorrinha e pude voltar a atuar no meu ativismo animal e ambiental”. Em breve, atuará em apresentação online da peça Dogville – de Lars Von Trier – com direção de Zé Henrique de Paula. “Será no canal do espetáculo no Youtube e Facebook, dia 2. É gratuito”, explica a atriz.