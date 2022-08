Alexandre Birman promove evento com Marquezine e Marina Ruy Barbosa na Bienal

Com curadoria de Paulo Borges e arquitetura de Guto Requena, o grupo Arezzo&Co realiza hoje o Pulsar – maior evento B2B de um grupo de moda do Brasil, na Bienal do Parque Ibirapuera. Entre as ativações para apresentar o alto verão 2023 das marcas do grupo estão desfiles, talks, pop-ups e ações sensoriais com nomes como Bruna Marquezine, Preto Zezé, Marina Ruy Barbosa, Walter Longo, Fernanda Lima, Silvia Braz, Isabelli Fontana, Adriana Barbosa, Jonathan Azevedo e Lívia Nunes. Marquezine vai se juntar ao diretor criativo Giovanni Bianco para falar sobre construção de marca, já Marina Ruy Barbosa estará no talk sobre transformação digital, vendas e omnicanalidade (comunicação em múltiplos canais que oferecem uma experiência unificada ao cliente), ao lado de Walter Longo e Rony Meisler, com mediação de Mauricio Bastos. “Será a primeira vez que celebraremos a nossa atual estrutura como uma house of brands, em um evento dessa magnitude, onde falaremos da nossa empresa, projetos e perspectivas do futuro. Isso representa o espírito da Arezzo&Co – captamos o pulso do tempo e traduzimos isso no nosso negócio”, explica Alexandre Birman, presidente da Arezzo & Co – que conta com 16 marcas sob seu guarda-chuva.

Show em prol do IAC com Arnaldo Antunes

Em comemoração aos seus 25 anos de atividades, o Instituto de Arte Contemporânea (IAC) está organizando o show “Lágrimas no Mar” com Arnaldo Antunes e o pianista Vitor Araújo. O espetáculo, marcado para o dia 6 de setembro no Espaço Unimed, também é uma ação beneficente com o objetivo de arrecadar fundos para que o instituto continue mantendo sua programação e cumprindo a sua missão de difundir o trabalho de artistas visuais e arquitetos brasileiros.

Grupo Corpo inspirado por orixá

No dia 11 de setembro, após a festa Anoitecer Inhotim, o instituto vai promover apresentações do espetáculo Gira, do Grupo Corpo, e show do Mateus Aleluia. O Gira tem inspiração no orixá Exu e trilha sonora de Metá Metá, enquanto Mateus Aleluia traz a ancestralidade musical do pan-africanismo. As apresentações acontecerão ao ar livre.

Bloco de Notas

VIRTUAL. A Mostra Internacional de Cinema Virtual, realizada pelas Secretarias estaduais de Relações Internacionais e de Cultura de SP, acontece entre os dias 1 e 15 de dezembro na plataforma #CulturaemCasa.

IMÓVEL. Um grupo de defensores e proprietários de imóveis tombados entrou com ação na Justiça pedindo para embargar a construção de um prédio de 26 andares no terreno de um casarão tombado em 2011, em Perdizes.