Alessandra Negrini estreia peça online com direção de Ester Laccava

Alessandra Negrini lamenta não desfilar esse ano, em São Paulo, com o bloco Acadêmicos do Baixo Augusta. “Carnaval suspenso, precisamos proteger a vida”, se conforma a atriz, rainha do famoso bloco paulistano. “Temos que aguardar a hora certa para comemorar, quando todos estiverem vacinados. Aí vai ser lindo! Uma grande festa”, emendou ela. Enquanto isso, ela estreia, dia 26, a peça A Árvore. “Um misto de cinema e teatro, com direção, criação e roteirização de Ester Laccava e produção minha”. Por meio da programação online do Teatro Faap.