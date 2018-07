Não foram só os brasileiros que ficaram com a rivalidade atiçada depois do 7 a 1. Os alemães, excluídos da Copa na primeira fase, passaram o último jogo do Brasil torcendo… pelo México.

É o que informa fonte brasileira da coluna que assistiu ao jogo em telão no Portão de Brandemburgo, em Berlim.

Leia mais notas na coluna:

+ Economista defende Neymar e ataca o ‘politicamente correto’

+ Malala vem falar de educação e direitos femininos em SP