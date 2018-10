Aumenta o entusiasmo do mercado financeiro com as eleições. Ontem, além da disparada das ações da Petrobrás e do BB, subiram também as da Eletrobrás e da estatal mineira Cemig.

Ambas mais de 17%.

