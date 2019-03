Em São Paulo, o secretário da Cultura Alê Youssef autorizou, com a direção do Theatro Municipal, uma “intervenção artística surpresa” com o bloco Tarado Ni Você, que termina hoje em frente ao teatro. Feita em conjunto com o bloco, a iniciativa caracteriza uma adesão simbólica do grande palco erudito ao carnaval de rua paulistano.