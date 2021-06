Alê Jordão aproveitou a pandemia para revisitar suas obras. “Me deparei com uma tapeçaria que fiz nos anos 2000 e várias radiografias resultantes de minhas idas ao pronto-socorro por conta do skate”, relata o artista. Esse achado se transformou em tapetes inéditos, feitos com impressões dessas radiografias. Eles poderão ser vistos, amanhã, em evento presencial, na Galeria Choque Cultural.