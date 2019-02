Alcolumbre está mais otimista que Maia em relação à Previdência

Quem conversou ontem com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, e com o da Câmara, Rodrigo Maia, reparou que o senador está mais otimista que o deputado no que se refere à tramitação e aprovação da reforma da Previdência.

Confrontado com a questão, Alcolumbre respondeu: “Pudera, ele tem mais de 500 deputados para convencer”. No Senado são apenas 81.

