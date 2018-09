Irritado, Alckmin teve que gravar vídeo ontem com um desmentido. Sobre o quê? Durante encontro com empresários da comunidade israelita, esta semana, ele teria dito que, num eventual embate entre Bolsonaro e Haddad no 2.º turno, o PSDB apoiaria… o PT.

