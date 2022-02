Alckmin faz reunião de seu projeto vice-presidencial em padaria de Higienópolis

Geraldo Alckmin foi visto ontem de manhã na padaria Aracajú, em Higienópolis, com dois assessores e três celulares combinando agendas políticas de seu projeto vice-presidencial.

A todo vapor

Alguém perguntou se Dona Lu o estava ajudando a escolher seu novo partido, ele respondeu que sim – sorrindo e saindo pela tangente.

A propósito, será no dia 12 de março a convenção estadual do PSB, quando a legenda aceita novos filiados.

Talentos

Um inédito programa de trainee da Prefeitura está com alta procura. Já são mais de 2509 interessados em participar da experiência na gestão pública. Eles poderão, por exemplo, auxiliar procuradores e auditores da Fazenda em suas atividades de menor complexidade. As inscrições vão até o dia 14 de março. São 250 vagas para candidatos com nível superior.

O secretário municipal Fabricio Cobra diz que os selecionados “vão ajudar a oxigenar a máquina pública”.

Memórias

A Oficina Cultural Oswald de Andrade vai levar até 30 de abril a exposição Parque 22 – com pinturas da artista plástica Iara Jamra que buscam refletir como está o mundo neste ano.

Personagens ocultos, sem rostos, sem olhares, inexpressivos e atônitos, diante de uma pandemia avassaladora constituem o tema central.

O tempo se mistura, trazendo de volta a Semana de Arte Moderna de 1922, como num parque de memórias.

BASE DE DADOS

Um app para levar aos juízes informações para agilizar e dar suporte às suas decisões está sendo desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça com o apoio do instituto de inovação do HC de São Paulo.

A plataforma vai oferecer cursos, tanto a juízes quanto e suas equipes, sobre a judicialização da saúde.

MALAS PRONTAS

O CreativeSP – Programa de Internacionalização da Economia Criativa de São Paulo – recebeu, em apenas 5 dias, 152 inscrições de empresas e instituições culturais e criativas interessadas em participar da primeira das 10 missões previstas.

Uma delas é uma viagem ao festival de inovação SXSW 2022, em Austin, nos Estados Unidos.