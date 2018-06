Alckmin consegue recursos do BID para Rodoanel e Metrô

Alckmin ganhou o primeiro round de seu périplo pelos EUA. Saiu do encontro com o BID, ontem cedo, com US$ 70 milhões para o Rodoanel. E em outra reunião deixou pedido para mais US$ 111 milhões, destinados à instalação de portas-plataformas em 37 estações do Metrô.

Os recursos negociados compensam em parte a queda nos repasses da União, que deviam responder por 33% do custo e, até agora, ficaram nos 13%.

