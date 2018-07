Fala de Alckmin ao Centrão anima equipe de Doria

Tucanos paulistas ficaram aliviados – alguns, eufóricos – ao ouvir ontem a fala de Alckmin durante o encontro do Centrão, nos Jardins, em apoio à candidatura de Doria.

Era o passo que faltava, comentaram alguns deles, pra marcar o compromisso do presidenciável com a campanha estadual do ex-prefeito. E também o distanciamento da de Marcio França.

Garcia coordena campanha

Doria também tinha uma surpresa para a plateia. Foi quando avisou que seu recém-anunciado vice, Rodrigo Garcia, será o coordenador da campanha no Estado. Tirou outros interessados da corrida antes que ela começasse.

