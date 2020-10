Alceu Valença lança versão orquestrada do hit Anunciação

Hit de inúmeros carnavais e interpretada por dezenas de artistas, Anunciação ganhará uma nova versão, só que desta vez pelo próprio Alceu Valença, o autor da canção. Preso em casa como a maioria dos brasileiros, o músico insistiu em levar para frente (de alguma forma) o projeto que já tinha marcado para este ano: uma série de apresentações acompanhado da orquestra de Ouro Preto, do maestro Rodrigo Toffolo. Daí surgiu a semente para a criação do Valencianas em Casa.

“Gravei a voz aqui mesmo na sala do meu apartamento no Rio e cada músico registrou seu instrumento em sua própria residência”, explica ele, que aproveita a quarentena para tocar violão “como nunca” e conversar com os amigos e irmãos pelo telefone.

A ideia é lançar uma sequência de músicas da mesma forma: cada um no seu quadrado e com o seu próprio instrumento. O primeiro single foi Tomara. Já o clipe e a nova versão de Anunciação saem na sexta. De 1983, Anunciação foi, segundo Alceu, composta ‘quase por acaso’. “Comecei a brincar na flauta, sem a menor pretensão, no jardim da minha casa em Olinda. Foi aí que surgiu a melodia da música. Alguém próximo disse que estava bem bonito e eu acabei desenvolvendo mais a ideia e finalizando a canção. Saí tocando pelo quintal, vi as roupas no varal. Saí para a rua, vi os sinos da catedral. A letra da música foi surgindo assim”, conta.

Aos 74 anos de idade, o pernambucano credita grande parte do sucesso da música – que, de acordo com o Ecad, é sua canção mais tocada –, à “uma mensagem forte, de esperança em dias melhores”. “Precisamente do que mais estamos precisando agora”, completa. /MARCELA PAES