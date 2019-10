Alberto Safra sai do banco para montar outro negócio com a família

.

Em comum acordo, na sexta-feira, o conselho do Banco Safra se reuniu e aprovou a saída, do próprio conselho, a pedido, de Alberto Safra. A intenção do acionista é montar um projeto em conjunto com a família. Segundo se apurou, a saída de Rossano Maranhão, presidente do banco, também discutida no conselho, se deu por motivo particular.

José Safra aprovou o movimento do filho, direto de Genebra.

Alberto havia assumido em 2012, ao lado dos irmãos David e Jacob, a gestão do Banco Safra S. A. — que hoje tem cerca de 9 mil colaboradores em 118 agências. O Safra é o quarto maior banco sob controle privado do Brasil e parte do Grupo J. Safra, criado há mais de 170 anos e que atua em outros 25 países.