Alain de Botton deixa o Brasil apaixonado pela Vila Madalena. O escritor se encantou pelo bairro onde funciona sua The School Of Life e revelou que, se vivesse no Brasil, gostaria de morar por ali.

O suíço também se surpreendeu com a quantidade de homens mais velhos que participaram com perguntas sobre sua palestra e sobre amor, que lotaram o auditório do Tuca.

E deixou um gosto de quero mais: deve voltar ao Brasil em 2020 para outra conferência.

