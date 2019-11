Ajudar é preciso

Diretora do Instituto Betty e Jacob Lafer, Inês Mindlin Lafer apresenta um novo modelo de filantropia no Brasil, o Confluentes. “Queremos atrair indivíduos que estão no mercado de trabalho, pessoas jovens que estão progredindo em suas carreiras e têm essa vontade de se engajar socialmente, mas não sabem como”. Inês criou o programa, que conta com três faixas anuais de apoio financeiro, que será revertido igualmente entre organizações atuantes em causas que visam a redução das desigualdades no país. Um evento marcará o lançamento do projeto, quarta-feira.