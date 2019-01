Anfitriões do Airbnb brasileiro receberam R$ 118 milhões em renda no Réveillon. Entre 28 de dezembro e 2 de janeiro passados foram mais de 304 mil chegadas de hóspedes no Brasil – um crescimento de 61% comparando com o Réveillon anterior.

As cidades que mais receberam viajantes nesses 6 dias foram as de praia, como Rio de Janeiro, Florianópolis e Guarujá.