Airbnb comemora vitórias na justiça

Mesmo com o lobby hoteleiro pressionado por 15 iniciativas contra o Airbnb, nove delas já foram arquivadas, segundo a plataforma. Além disso, duas tiveram seu prazo de regulamentação vencido, uma virou alvo de inquérito do MP e 3 estão em tramitação – uma das quais foi considerada inconstitucional pela Consultoria Legislativa da Câmara do Rio.

O aluguel de temporada, informa a empresa, é regulamentado pela lei do inquilinato – e o serviço teve crescimento de 54%, em um ano, no total de usuários.

