Magno Malta não está fazendo sucesso no entourage de Bolsonaro. Na convicção de que se elegeria senador, não topou o convite do candidato do PSL para ser seu vice.

E agora está praticamente morando no Rio em busca de um ministério.

